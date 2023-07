Stiri pe aceeasi tema

- Excelența Sa domnul Osama Yousef A.A. Alqaradawi, ambasadorul statului Qatar in Romania, a efectuat in cursul saptamanii trecute o vizita la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, unde a fost primit de președintele acesteia, Florica Chirița, și de membri ai colegiului de conducere. Principalul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a fost prezenta la doua evenimente importante, la București., la Sarbatoarea Verii 2023, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Germano-Romana – AHK Romania, respectiv la Ziua Naționala a Ordinului Suveran de Malta. In data de 15 iunie,…

- Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș, in parteneriat cu Camera de Comerț Italiana pentru Romania, invita companiile timișene sa faca parte din delegația oamenilor de afaceri care va participa la o misiune economica multisectoriala ce va avea loc in Toscana – Italia, in perioada 8-15 iulie.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Republicii Populare Chineze la București, organizeaza duminica 28 mai un eveniment interactive de prezentare a celei mai mari manifestari expoziționale dedicata importului organizata pe plan mondial, China International Import…

- In cursul acestei saptamani, o delegație a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, condusa de președintele CCIAT, Florica Chirița, a fost invitata la ambasada Republicii Polone in Romania, unde a avut o intrevedere cu Natalia Piotrowska, insarcinat cu afaceri ad interim și cu Crina Barladianu,…

- Vineri, 20 aprilie, delegația Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș condusa de Președintele CCIAT Florica Chirița a fost invitata la sediul Ambasadei Republicii Populare Chineze din București la o intalnire de lucru cu E.S. Domnul Han Chunlin, Ambasador.

- Președintele CCIA Timiș, Florica Chirița, s-a intalnit cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania. Discuțiile au vizat rezultate concrete pentru comunitatea de afaceri timișeana. Joi, delegația Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș condusa de președintele CCIAT, Florica Chirița,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de beneficiar, deruleaza Proiectul “Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Proiectul are ca obiectiv principal sprijinirea a 32 intreprinderi care iși desfașoara activitatea intr-unul din sectoarele economice…