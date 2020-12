Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha a inceput duminica administrarea vaccinurilor impotriva noului coronavirus, in cadrul unui efort comun impotriva pandemiei ce are loc in intreaga Uniune Europeana, transmite Reuters. Premierul Andrej Babis a fost primul cetatean ceh care a primit vaccinul produs de Pfizer-BioNTech,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele privind acreditarea a 12 ambasadori romani in strainatate. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a acreditat pe: * Stefan-Alexandru Tinca in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei…

- Republica Ceha a marcat marti cea de-a 31-a aniversare a Revolutiei de Catifea printr-o ceremonie discreta, fara demonstratii sau marsuri, din cauza restrictiilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Premierul ceh Andrej Babis a depus o coroana de…

- Autoritatile de la Praga au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cehe pentru persoanele care sosesc din state considerate drept zone rosii, inclusiv Romania. Nu sunt permise calatoriile in scop turistic sau de vizita, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, citat…

- Parlamentul de la Praga a prelungit pana pe 20 noiembrie starea de urgenta prin care guvernul minoritar condus de Andrej Babis incearca sa stopeze transmiterea accelerata a noului coronavirus in Republica Ceha, devenita a doua tara membra a UE cu cea...

- Cehia prelungește starea de urgența pana la 20 noiembrie in condițiile in care transmiterea accelerata a coronavirusului s-a redus, dar nu s-a ieșit din zona roșie. Parlamentul de la Praga a acceptat prelungirea starii de urgența pana la data de 20 noiembrie. Guvernul minoritar condus de Andrej Babis…

- Opt persoane propuse a fi numite ca ambasadori ai Romaniei in strainatate vor fi audiate luni, de la ora 12,00, in Comisiile reunite pentru politica externa si Comisiile pentru comunitatile de romani din afara tarii, de la Senat si Camera Deputatilor, potrivit Agerpres. Este vorba despre Simona-Mirela…

- Un restaurant din centrul istoric al orașului Praga, Cehia, a inventat un desert in forma de coronavirus, care are deja succes la clienți, noteaza Reuters.Restaurantul ”Madona Neagra” ar fi in mod normal aglomerata de clienți care ii admira interiorul cubist, dar a suferit dupa ce turismul s-a prabușit…