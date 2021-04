Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel de 3 ani din Cluj a supravietuit unei operatii complicate pe creier, dar a murit din cauza cononavirusului luat din spital. Parintii dau vina pe medici, aratand ca Matei a fost internat intr-un salon cu persoane infectate cu COVID-19.

- Reprezentanții țarilor participante la acordul nuclear semnat cu Iranul in 2015 s-au intalnit, marți, la Viena, pentru a discuta o posibila „resuscitare” a acestui acord negociat de Administrația Obama in 2015 prin care Iranul iși limita capacitațile nucleare și iși lua angajamentul de a renunța la…

- Statul trebuie sa intervina de urgența și sa acorde sprijin concret firmelor, in condițiile in care este tot mai evident ca ne aflam in „al treilea val” al pandemiei, spune Dan Voiculescu pe blog, considerand ca alaturi de masurile de ordin sanitar sau restricțiile previzibile, sprijinul firmelor…

- Teii falnici de pe strazile Universitații și Mihail Kogalniceanu sunt aparați de oamenii care locuiesc in zona. Administratorul Sisters, Augusta Cosoveanu- Dabuleanu, se lupta pentru salvarea a patru tei de pe strada Universitații, din fața bisericii Piariștilor sau a imobilelor…

- Indragita cantareața de muzica populara Emilia Ghinescu a marturisit ca s-a imbolnavit de COVID-19 in urma cu ceva timp. S-a vindecat și a povestit prin ce momente dificile a trecut, mai ales ca sufera și de astm. Emilia Ghinescu se numara printre vedetele din Romania care s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2.…

- Rusia a declarat persona non grata trei diplomați din Suedia, Polonia și Germania, care au participat la manifestațiile de susținere a lui Alexei Navalnii pe 23 ianuarie, a anunțat Ministerul rus de Externe, potrivit agenției TASS. Suedia respinge acuzațiile. Șeful diplomației europene, Josep Borrell,…

- Polonezii de la PZL Mielec, in parteneriat cu firma americana Lockheed Martin, au transmis o propunere ministerului roman de Interne pentru furnizarea a 12 elicoptere Black Hawk (8 pentru uscat și 4 pentru mare) care ar urma sa acopere misiuni de urgența, de salvare de vieți omenești, medicale dar și…

- Noul presedinte american Joe Biden trebuie sa ridice ''neconditionat' sanctiunile impuse Teheranului de predecesorul sau, Donald Trump, pentru a salva acordul nuclear iranian, a avertizat vineri ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In 2015, Iranul…