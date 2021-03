Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea europeana la Caracas a parasit Venezuela, marți, dupa ce a fost declarata „persona non grata” de regimul Maduro, in mijlocul unor tensiuni din ce in ce mai accentuate intre blocul european și aceasta țara sud-americana.

