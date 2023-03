Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a declarat, joi, ca forta legaturilor economice dintre Romania si Statele Unite reprezinta "o prioritate-cheie" a relatiei bilaterale, mentionand ca intentioneaza sa faca eforturi pentru extinderea prezentei companiilor si investitiilor americane in Romania."Este…

- Romania si Statele Unite ale Americii au parafat, joi, la Bucuresti, un Acord in domeniul securitatii sociale si Aranjamentul Administrativ de aplicare a acestuia, cu scopul de a proteja drepturile de pensie ale lucratorilor romani si americani care muncesc pe teritoriul celuilalt stat, se arata intr-un…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, saluta intenția Ucrainei de a masura adancimea canalului Bastroe, apreciind ca, dupa saptamani intregi de controverse, este timpul sa se faca lumina in aceasta problema bilaterala. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scriosteanu, a declarat,…

- Cea de-a opta Reuniune a Dialogului Strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii, desfasurata marti, 14martie, la București, a fost finalizata prin adoptarea unei Declaratii comune a celor doua state. In textul Declaratiei se evidentiaza ca delegatiile romana si americana au acordat o atentie speciala…

- Capitala Culturala a Timișoarei a oferit Universitații de Vest Timișoara posibilitatea discutarii modalitaților de intarire a colaborarii cu invațamantul superior din Statele Unite ale Americii. Ambasadoarea SUA la București s-a aflat la UVT. Contactele diplomației culturale și educaționale dintre UVT…

- Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Ann Kavalec, isi prezinta marti scrisorile de acreditare.Diplomatul american a fost primit la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis.Amintim ca, Kathleen Ann Kavalec a ajuns in Romania joia trecuta, zi in care a fost primita…

- Ministrul Apararii Nationale a subliniat trainicia relatiilor militare in contextul implinirii, in 2022, a unui sfert de secol de parteneriat strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii, potrivit comunicatului de presa al MApN. Pe dimensiunea apararii, oficialul roman a remarcat ca in acest…

- "Welcome to Bucharest, Mrs. Ambassador Kathleen KavalecMa bucura enorm revenirea la București a doamnei Kathleen Kavalec, Ambasadoarea desemnata a Statelor Unite ale Americii in Romania. In aceste vremuri pline de provocari este esențial sa pastram neclintit parteneriatul nostru strategic cu Statele…