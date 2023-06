Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii (SUA) la Moscova, Lynne Tracy, a contactat direct autoritațile ruse in week-end pentru a le asigura ca țara sa nu este implicata in rebeliunea eșuata a grupului Wagner din Rusia. Lynne Tracy, impreuna cu oficialii americani care au contactat ambasada Rusiei la…

- Ambasadoarea Statelor Unite la Moscova a contactat direct autoritatile ruse in week-end pentru a le asigura ca tara sa nu este implicata in rebeliunea esuata a grupului Wagner din Rusia, a anuntat luni Departamentul de Stat american.

- Ambasadorul SUA la Moscova, Lynne Tracy, a avut contacte cu reprezentanții Ministerului de Externe al Rusiei, in lumina situației din jurul grupului Wagner, insa secretarul de stat Antony Blinken nu l-a contactat pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, subliniaza, duminica, postul de televiziune…

- Volodimir Zelenski și Joe Biden au discutat despre rebeliunea Wagner din Rusia, duminica. Președintele ucrainean spune ca a avut o „conversație pozitiva și stimulanta” cu liderul de la Casa Alba.

- Rebeliunea lui Evgheni Prigojin "nu are niciun sens", spune un consilier al ministrului ucrainean al Apararii, Iuriy Sak, noteaza Mediafax.Un consilier al ministrului ucrainean al Apararii, Iuriy Sak, a declarat pentru Sky ca evenimentele din Rusia "nu au niciun sens". El a subliniat ca este foarte…

- Cu un razboi informațional feroce care se dezlanțuia deja, claritatea evenimentelor a scazut din ce in ce mai mult, pe masura ce luptatorii inraiți de lupta ai gruparii Wagner au preluat brusc controlul asupra Rostov-pe-Don, un oraș din sudul Rusiei, la circa 1.100 de kilometri sud de Moscova.

- Este vorba despre tradare - a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin, in primul sau discurs public dupa ce trupele Wagner au atacat Rusia. Aceasta lovitura nu va fi iertata. Acești oameni vor fi aduși in fața justiției. CITESTE SI BREAKING NEWS Semnal ca lucrurile scapa de sub control: Putin…

- Declarațiile și acțiunile lui Evgeni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, sunt de fapt cereri pentru declanșarea unui conflict civil armat, a declarat sambata centrul de relații publice al FSB (Serviciul Federal de Securitate) din Rusia, scrie agenția de stat de presa TASS.„Declarațiile…