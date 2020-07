Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Jidvei, cel mai mare producator de vinuri din Romania, lanseaza cea de-a VI-a ediție a campaniei „Must de la Jidvei” Jidvei, cel mai mare producator de vinuri din Romania, anunța lansarea celei de-a șasea ediții consecutive a campaniei „Must de la Jidvei”. Grupul Jidvei continua prin acest…

- Fiecare piesa DJ Project devine hit in scurt timp, trupa fiind una dintre cele mai apreciate și iubite din Romania. La numai doua saptamani de la lansare, piesa Slabiciuni – DJ Project feat. Andia a ajuns in top 10 Shazam, are peste 7 milioane de vizualizari pe YouTube, pe un canal recent creat, și…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, i-a adresat ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, o scrisoare aniversara cu prilejul marcarii, in luna iunie, a 140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre Romania si Statele Unite. Potrivit unui comunicat MAE transmis sambata…

- Actrita britanica Emma Watson, cunoscuta din seria filmelor „Harry Potter”, va face parte din consiliul director al grupului francez Kering, care detine, intre altele, branduri precum Gucci, Saint Laurent si Balenciaga, informeaza Reuters, potrivit news.ro.Kering a transmis ca Watson, in varsta…

- Producatorii din ariile protejate pot cere Ministerului Mediului certificarea produselor și pot fi sprijiniți prin promovare pe piața și ajutoare financiare, a anunțat ministrul Costel Alexe. Inițiativa „Produs in ariile naturale protejate din Romania” susține comunitațile locale și produsele tradiționale…

- Samsung a anuntat o noua versiune a flagship-ului lansat in februarie, Galaxy S20 Tactical Edition, care ar fi, conform producatorului, un smartphone potrivit utilizarii de catre militari.Galaxy S20 Tactical Edition este promovat de Samsung ca fiind un smartphone ce este de ajutor cadrelor…

- Revolut, platforma financiara globala cu peste 12 milioane de utilizatori in intreaga lume, lanseaza astazi Revolut Junior, un cont pentru copiii din Romania, precizand si cum poate fi gestionat acesta de catre parinti sau tutori.

- Comitetul de initiativa invita reprezentantii agriculturii si industriei alimentare din Romania sa se uneasca intr-o singura voce care sa strige cu toata forta ca AGRICULTURA si INDUSTRIA ALIMENTARA din ROMANIA...