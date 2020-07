Am vazut o tipa simpatica la bar Aseara, am vazut o tipa simpatica la bar, m-am apropiat de ea si am intrebat-o daca as putea sa-i ofer ceva de baut. -Pai ce, n-ai prietena, mi-a zis, barbatii ca tine intotdeauna au prietena! -Nu am, din pacate, ne-am despartit acum o luna, i-am raspuns. -Oh, imi pare rau, in acest caz poti sa-mi cumperi un pahar de vin, imi zise. In fine, dupa cateva pahare, am ajuns la ea acasa toata noaptea. Dimineata, in timp ce ma imbracam, imi zice: -Deci, arati foarte bine si esti un tip de treaba. Pot sa te intreb de ce te-ai despartit de prietena ta? -Pentru ca a aflat nevasta-mea! Articolul Am vazut… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

