Alţi trei angajaţi ai Penitenciarului Jilava - confirmaţi pozitiv COVID-19 Alti trei angajati ai Penitenciarului Bucuresti-Jilava au fost confirmati pozitiv COVID-19, numarul cadrelor de la aceasta unitate infectate cu noul coronavirus ajungand la sase.



"In urma testelor efectuate, la nivel extins, in randul angajatilor Penitenciarului Bucuresti-Jilava, alti trei politisti de penitenciare care isi exercitau atributiile de serviciu in sectorul administrativ au fost confirmati pozitiv COVID-19. Acestia fac parte din grupul contactilor atribuiti cazurilor anterior confirmate. Reamintim ca primele rezultate ale testelor efectuate in randul persoanelor private…

Sursa articol: agerpres.ro

