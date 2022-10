Stiri pe aceeasi tema

- RECORD negru: Prețul energiei in Romania ajunge la peste 3 lei/kw RECORD negru: Prețul energiei in Romania ajunge la peste 3 lei/kw Pretul mediu al energiei electrice cu livrare in ziua de marti a atins un nou record istoric, de peste 3.000 de lei/MWh, fiind cel de-al doilea pret ca marime pentru aceasta…

- Șeful CA al Alro Slatina: Schema de compensare a facturilor la energie este o frauda colosala. Banii se duc la intermediari Schema de compensare a facturilor la energie este o “frauda… de dimensiuni colosale” considera presedintele Consiliului de Administratie al Alro Slatina, Marian Nastase, care acuza…

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al Alro Slatina,…

- Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri de 2,1 miliarde lei, in crestere cu 39% fata de aceeasi perioada a anului trecut, datorita cererii mai mari de aluminiu de pe pietele internationale, conform…

- „Romania este mai aproape de materializarea obiectivelor pe care ni le-am propus prin Planul National de Redresare si Rezilienta in materie de energie verde, ca urmare a aprobarii de catre Comisia Europeana a unei scheme de ajutoare de stat in valoare de 149 de milioane euro pentru sprijinirea productiei…

- Oligarhul Machitski concediaza masiv la ALRO. Vitali Machitski, cel care controleaza grupul ALRO Slatina, va concedia peste 1.200 de romani pana la finalul anului. Totodata, va suspenda temporar activitatea la producatorul de alumina ALUM, din Tulcea, pentru o perioada de 17 luni. La Slatina, au fost…