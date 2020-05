Stiri pe aceeasi tema

- Dej | Cele șase persoane cercetate pentru proxenetism și camata iși vor petrece noaptea in libertate, dupa ce unul dintre avocați a cerut recuzarea judecatorului. In aceasta seara, nu s-a gasit la Dej nici un alt magistrat care sa se pronunțe asupra respectivei cereri, iar cum mandatele de reținere…

- Povestea celor trei martori face parte din domeniul presiunilor facute de DNA asupra celor care erau chemați sa lamureasca anumite aspecte in dosarele penale. Adrian Magirescu, Silviu Bondor și Niculai Olaru au fost chemați la DNA Bacau, in calitate de martori, unde au fost presați sa spuna lucruri…

- Magistratii Sectiei a II a civile din Tribunalul Constanta au stabilit cel de al 62 lea termen de judecata in dosarul privind falimentul echipei de fotbal Farul Constanta Cauza se va afla din nou in atentia magistratilor pe data de 18 mai. Conform portalului instantelor de judecata, dosarul 6194 118…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului Daniel L., pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Dosarul a fost trimis trimis spre solutionare Tribunalului Constanta. Primul termen in faza camerei preliminare…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, de la PNL, a fost liberat condiționat, miercuri, cu 2 ani și 5 luni inainte de termen, de Judecatoria Baia Mare. El ispașea o pedeapsa de 5 ani și 10 luni in Penitenciarul Baia Mare pentru fapte de corupție, anunța Mediafax.Potrivit Judecatoriei…

- La sfarșitul anului trecut, Curtea de Apel Cluj i-a condamnat la inchisoare pe ”promotorii” etnobotanicelor introduse in Cluj. Un singur inculpat din dosar a fost achitat, dupa ce a fost trimis in judecata pentru marturie mincinoasa. Aceasta situația a creat o divergența intre Parchet și instanțe, Tribunalul…

- Executorul judecatoresc Adrian Marius Negreanu, oamenii de afaceri Gheorghe Radu zis si Gelu Taranu li Johan Bies, precum si complicii lor vor fi cercetati in stare de libertate, sub control judiciar, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins, joi noapte, propunerea arestarii preventive facuta…

- In ciuda faptului ca unul dintre procesele dintre Marius Cotor, fostul director al Leoni și compania pe care a condus-o, s-a finalizat, judecatorii dand caștig de cauza producatorului neamț, razboiul este departe de final. Leoni l-a chemat in judecata pe Marius Cotor, solicitand practic recuperarea…