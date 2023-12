Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Ryan O'Neal, cunoscut pentru rolurile sale memoraile din filmele semnate de regizorul Stanley Kubrick, precum „Love Story” si „Barry Lyndon”, a incetat din viata vineri, la varsta de 82 de ani. Iata povestea de viața tumultoasa a actorului care a ravașit o planeta!

- Rinda, sora Ronei Hartner, a povestit despre ultimele clipe de viața ale regretatei artiste. Fiica ei, in varsta de 15 ani, iși dorește sa ramana in Franța, iar familia va avea grija de ea.Pe 23 noiembrie, Rona Hartner s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, intr-un spital din Franța. Artista a…

- Rona Hartner s-a stins astazi din viața, pe 23 noiembrie 2023. Vedeta avea doar 50 de ani, insa a fost rapusa de cancer. Viața ei a fost presarata de multe drame, decepții in dragoste și probleme pe plan personal. Foștii ei parteneri nu au ajutat-o cand aceasta avea cea mai mare nevoie. Dar cine sunt…

- Oana Roman a transmis un mesaj emoționant despre fiica ei, Isabela, in varsta de 9 ani. Vedeta a marturisit cum o ajuta fata ei in fiecare zi, mai ales in perioadele grele in care trebuie sa se descurce singura. Oana și Marius Elisei s-au separat in urma cu doar cateva luni.„Va spun sincer ca sentimentul…

- Denisa Filcea și Flick traiesc o frumoasa poveste de dragoste și formeaza unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul romanesc. Viața celor doi soți s-a schimbat in și mai bine de cand vedeta a adus-o pe lume pe fiica lor, Eva Maria, care le umple inima de bucurie in fiecare zi. Iata cat de…

- Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, a implinit 14 ani, iar cei doi parinți i-au transmis mesaje pe rețelele de socializare. Adolescenta a facut o ședința foto speciala pentru ziua sa de naștere.Mikaela, fiica celebrului designer de pantofi Mihai Albu și a criticului de moda Iulia Albu, a implinit…

- Fiica regretatei artiste Anda Calugareanu trece prin momente grele. Se pare ca Ioana Tufaru a intampinat o serie de dificultați in momentul in care a vrut sa-și inscrie copilul la școala. De ce a fost refuzata de patru școli? Ioana Tufaru, dezamagita ca nu-și poate inscrie baiețelul la școala Pentru…