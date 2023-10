Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au renuntat la vacante in Egipt si Iordania, temandu-se de razboiul din Israel, unde vacantele au fost anulate, a declarat Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45. Acesta se afla in Antalya, o destinatie de vacanta extrem de cautata de romani, care insa s-a scumpit anul acesta,…

- Un numar de 430.000 de romani au venit in Antalya in vacanta in acest an, fata de recordul din anul 2019 (270.000 de turisti romani), afirma Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45, care citeaza informatiile oferite de Aeroportul din Antalya. El sustine ca e greu de crezut aceasta cifra,…

- ”Am vazut cifrele, ieri am fost la targ de turism aici in Antalya, la care au participat hotelieri turci cu touroperatori de aici. Anul trecut era mai mare. Nu intelegeam de ce trebuie sa se vada turcii intre ei, insa litoralul turcesc pe aceasta zona are vreo 300 de kilometri. Si ieri am primit cifrele:…

- CAMPIONI EUROPENI… “European & Asia Kempo Championship 2023”, din Antalya, Turcia, s-a desfașurat in perioada 8-14 octombrie a.c. Clubul Sportiv Wazary Dojo Barlad a reprezentat Romania și nu in ultimul rand, orașul Barlad cu patru sportivi conduși de sensei Alexandru Lucian Rotaru. Rezultatele au fost…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters, scrie Agerpres.Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi…

- Ministrul grec de externe, George Gerapetritis, a propus o "ruta alternativa" pentru exportul de cereale din Ucraina: marfurile ar putea fi transportate pe calea ferata din Romania si Bulgaria catre porturile Alexandroupolis si Salonic, relateaza Le Monde, informeaza News.ro.Gerapetritis ar fi facut…

- Fortele Navale Romane si cele ale Statelor Unite ale Americii (SUA) organizeaza in comun, in perioada 11-15 septembrie, in zona de responsabilitate a Fortelor Navale Romane din Marea Neagra si Delta Dunarii, exercitiul multinational „Sea Breeze 23.3”. Potrivit unui comunicat al Statului Major al Fortelor…

- Claudia Patrașcanu s-a bucurat de cateva zile de vacanța departe de Romania, in Turcia, alaturi de cei doi baieți ai ei. In urma cu cateva minute, in timp ce aștepta sa fie facut check out-ul, artista le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare ca vacanța petrecuta in Antalya a fost superba,…