- "Am avut mai multe conversații cu Alin Nica in ultimele zile. Am decis impreuna sa prelungim perioada de negociere in speranța ca vom ajunge la o ințelegere intre PNL și USR PLUS despre majoritați stabile și asumate atat in Consiliul Județean cat și in Consiliul Local. Suntem conștienți de responsabilitatea…

- PNL și US PLUS incearca-n Timiș sa sudeze o alianța administrativa care le-ar da liniște pentru urmatorii patru ani atat la Consiliul Județean Timiș, cat și la Primaria Timișoara, unde Alin Nica și Dominic Fritz ar avea o majoritate de peste doua treimi. Practic, asta le-ar permite sa treaca orice proiect.…

- Premierul Ludovic Orban a dat, astazi, semnalul reluarii negocierilor dintre PNL și USR PLUS dupa scandalul izbucnit in ultimele zile. La finalul ședinței festive de la Consiliul Județean Timiș, liderul PNL impreuna cu Alin Nica și Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei, sub supravegherea prefectului…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat printr-un mesaj pe Facebook dupa anunțul PNL Timiș ca a semnat protocolul cu USR-PLUS, însa în document nu este menționata și împarțirea funcțiilor în CL și CJ, așa cum a cerut el. Fritz se declara ”mâhnit”…

- Primarul ales al Timisoarei, Domnic Fritz, le da liberalilor termen pâna luni sa se hotarasca daca vor alianța cu USR-PLUS pentru o majoritate în Consiliul Local și Consiliul Județean, prin semnarea unui parteneriat administrativ, el spunând ca în caz contrar va fi "nevoit"…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat, joi, ca este dispus sa faca o alianta cu PSD sau Pro Romania, daca PNL nu raspunde ultimatumului sau privind o alianta cu USR-PLUS la Consiliul Local Timisoara si Consiliul Judetean Timis.

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat, joi dupa-amiaza, ca eșecul negocierilor cu PNL pentru formarea unor majoritați in Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș a venit ca o surpriza pentru echipa USR/PLUS, deoarece schimbarea de macaz s-a facut cu cinci minute inainte…

- Surpriza la finalul negocierilor PNL - USR-PLUS pentru o alianța la nivel local pentru Consiliul Județean Timiș și Consiliul Local Timișoara. Cu 5 minute inainte de conferința de presa programata pentru a anunța incheierea acestei alianțe, dupa trei zile de negocieri, echipa primarului ales al Timișoarei,…