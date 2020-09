Alexia Eram și Mario Fresh au clarificat zvonurile despre nuntă și sarcină Recent, invitați in platoul emisiunii TV La Maruța, Alexia Eram (20 de ani), fiica Andreei Esca (48 de ani), și iubitul ei, artistul Mario Fresh (), au clarificat zvonurile privind nunta lor și sarcina Alexiei. Perechea s-a cunoscut in vara anului 2015, la aniversarea Alexiei. „A venit sa cante la ziua mea. (…) Mie imi placea de el dinainte sa fim impreuna. Dupa ne-am imprietenit pe 20 și ceva mai 2016”, a dezvaluit Alexia. Atunci, Alexia și Mario s-au intalnit intamplator la lansarea unei piese. De acolo, Alexia a plecat cu numarul de telefon al solistului. I-a scris, iar apoi povestea lor de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

