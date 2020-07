Stiri pe aceeasi tema

- Costin Marculescu a fost gasit mort in casa , miercuri noapte, dupa ce nu mai fusese vazut de cateva zile, iar potrivit vecinilor, din apartamentul lui ieșea un miros ciudat. La scurt timp dupa aflarea veștii, Mara Banica a dezvaluit ca actorul avea probleme cu inima de cațiva ani de zile. Marculescu…

- Bianca Dragușanu nu se lasa cu una cu doua! Chiar daca Alex Bodi și-a luat inima in dinți și și-a confirmat relația cu rusoaica Daria, in vazul lumii, frumoasa blondina continua sa arunce „sageți”. Iata ce mesaj dur a postat vedeta pe rețelele de socializare!

- Odata cu ieșirea din starea de alerta au aparut și masurile de relaxare. Liviu Varciu s-a aratat șocat de cata lume a ieșit din case odata cu intrarea in stare de alerta și a transmis un mesaj aspru pe Internet!

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a declarat vineri seara ca actiuni precum cea din Piata Victoriei, unde in jur de doua sute de persoane au participat la un protest, "sunt riscante pentru societate".

- Un mesaj fals care pretinde ca magazinele Profi ofera alimente gratuite in valoare de 250 de lei pe perioada pandemiei circula in prezent pe retelele de socializare si pe WhatsApp, informeaza vineri compania. "In prezent, circula pe retelele de socializare si pe WhatsApp un mesaj fals…

