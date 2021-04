Stiri pe aceeasi tema

- INSP a anunțat joi apariția unui caz de infectare cu o tulpina indiana de Covid-19 in Romania, precum și de existența unui focar de Covid-19 in randul unor lucratori in construcții din Colonia Bod, Brașov. Primele teste care au confirmat tulpina indiana s-au facut in laboratorul din Targu Mureș. Este…

- Ministerul Sanatații anunța ca o tulpina indiana a coronavirusului a fost confirmata in Romania la un muncitor indian din Colonia Bod din județul Brașov, insa, potrivit INSP, varianta identificata difera de cea care ar fi generat situația epidemiologica actuala din India, informeaza G4Media. Ministerul…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, ca o tulpina indiana a coronavirusului a fost confirmata in Romania muncitori aflați in Colonia Bod din județul Brașov. Este vorba despre opt persoane sosite din India. Cinci persoane au fost confirmate cu infecția SARS-CoV-2, iar alte trei persoane sunt testate…

- A fost confirmat primul caz de COVID-19 cu tulpina indiana, in Romania. Anunțul INSP Primul caz de COVID-19 cu tulpina indiana a SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania. Este vorba despre o persoana in varsta de 26 de ani din India, care a ajuns in Romania in urma cu aproximativ o luna și lucreaza in…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, ca o tulpina indiana a coronavirusului a fost confirmata in Romania muncitori aflați in Colonia Bod din județul Brașov. Este vorba despre opt persoane sosite din India. Cinci persoane au fost confirmate cu infecția SARS-CoV-2, iar alte trei persoane sunt testate…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) confirma ca a depistat o varianta indiana a coronavirusului, la o persoana sosita in Romania in urma cu o luna. In plus, la Brașov, mai mulți constructori, veniți din India, au Covid-19.

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, ca la un laborator de analize din orașul Sf. Gheorghe a identificat o varianta „indiana”, B.1.617.2, la o persoana de 26 de ani, care a ajuns in Romania in urma cu aproximativ o luna. Autoritațile au depistat un focar de SARS-CoV-2 in randul unor lucratori in construcții…