- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat duminica dimineața ca in biologie nimic nu este imposibil, iar virusul poate suferi alte mutații, atunci cand a fost intrebat daca este posibil si un al saselea val al pandemiei, relateaza News.ro. Medicul Rafila a precizat duminica la Prima TV ca in…

- Ministrul Sanatatii, despre medicamentele recomandate pentru COVID-19 Alexandru Rafila. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Autoritatile încearca se gaseasca soluții pentru acordarea în ambulatoriu a…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, marti, 11 ianuarie, la Constanta, ca Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide creșteri de cazuri COVID din Europa, dupa ce, bilantul COVID de marti a raportat aproape 9.000 de cazuri noi, dublu fata de ziua precedenta."In mod evident ne aflam…

- Medicul epidemiolog Emilian Popovici este optimist in legatura cu evoluția epidemiei de COVID-19 in urmatoarele luni in Romania, insa nu este convins ca pandemia se va incheia in 2022. Intrebat daca pandemia se afla la final, Emilian Popovici a afirmat ca nu poate spune asta, insa „pot sa spun cu siguranța…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca exista la nivelul INSP o varianta tehnica privind certificatul digital Covid, care urmeaza sa fie dezbatuta in cadrul coaliției. Rafila a mai spus ca e nevoie ca masurile autoritaților „sa franeze raspandirea variantei Omicron”, iar documentul…

