Alexandru Crețu: „Nu știu ce se întâmplă, dar le dăm ușor mingea adversarilor“ Universitatea Craiova a pierdut meciul contra celor de la CFR Cluj, scor 0-2, in etapa a zecea din Liga 1, iar situația din clasament nu este deloc buna. La finalul partidei, Alexandru Crețu a declarat ca autogolul lui Gaman i-a demoralizat pe elevii lui Radoi. Fotbalistul a transmis ca jucatorii Universitații Craiova fac prea multe cadouri adversarelor, iar acest lucru trebuie rezolvat cat mai curand. „E clar ca, atunci cand incepi jocul la 2-0, echipele cu care jucam nu iși mai creeaza multe șanse de gol. Nu știu ce se intampla, dar le dam ușor mingea, iar ele marcheaza prea ușor. Trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

