- Actorul Alexandru Arșinel a murit, joi, la varsta de 83 de ani. Unul dintre fii sai, Bogdan Arsinel, a confirmat decesul. Actorul se confrunta cu probleme cardiace. Marele actor a suferit enorm in ultimii ani din cauza unor probleme cardiace. Informatia a fost confirmata de unul dintre fii acestuia.…

- MApN anunța ca miercuri va avea loc o ceremonie in cadrul careia va fi plantat un stejar, numit „Copacul Pacii” in Parcul Carol I din București. Potrivit MApN, cu prilejul Zilei Internaționale a Pacii, „copiii personalului roman decedat in acțiuni militare, misiuni și operații internaționale, vor planta…

- ”Ani de zile s-a toaletat in exces si in consecinta mii de arbori s-au uscat un an sau doi mai tarziu. Am luat decizia de a stopa avizul de toaletare dat in alb de fosta administratie, astfel ca acum facem o verificare mult mai riguroasa si atenta a fiecarei solicitari”, a transmis, marti, primarul…

- Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, vrea sa impresioneze cu calculele sale matematice și ne spune ca dublarea locurilor de parcare inseamna bugetul de investiții al Capitalei pe 6 ani. Poate o fi bun la matematica, dar in ceea ce privește administrația publica… Sunt mari semne de intrebare dupa asemenea…

- Ar fi trebuit sa fie oazele noastre de relaxare si locurile de promenada in care ne linistim dupa o zi agitata in oras. Insa parcurile din Capitala arata deplorabil. In urma cu fix un an, Nicusor Dan promitea ca va face curat, la propriu si la figurat, si ii dadea afara pe cei care raspundeau de parcuri.…

- 58% dintre bucureșteni susțin, in cadrul unui recent sondaj CURS, ca, de la preluarea mandatului, Nicușor Dan, a avut o activitate proasta la Primaria Generala a Capitalei. 11% au catalogat-o drept ”foarte proasta”. Doar 22% dintre respondenți spun ca activitatea lui Nicușor Dan a fost una buna, in…

- Opt stații de benzinarie din Capitala urmeaza a fi inchise, a anunțat marți, 9 august, primarul Nicușor Dan. Totul ar avea legatura cu nerespectarea obligațiilor contractului semnat intre autoritațile municipale și benzinarie. Pe de alta parte, conducerea societații despre care edilul a spus ca a acționat-o…

- La un pas de Piața Universitații, totul pare o zona parasita. Mai mult pamant și pietriș decat asfalt. Zeci de zone cu bucați de piatra cubica lipsa sau dale de beton care ies din pamant la tot pasul. Suntem pe bulevardul I.C. Bratianu, din sectorul 3, la doi pași de Piața Universitații. La orice pas,…