- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4. …

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. „Am avut mari emotii,…

- Fostul fotbalist Gheorghe Hagi i-a transmis, sambata, un mesaj de incurajare Simonei Halep, dupa infrangerea din finala de la Australian Open, in care i-a transmis sa continue pentru ca in cele din urma va castiga un titlu de Grand Slam. "Atat de aproape. Nu inceta sa crezi, titlul de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala de Mare Slem. ''A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am inceput foarte bine, cu o…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, disputata in fata Carolinei Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6. Este pentru a treia oara cand sportiva noastra pierde in ultimul act la un turneu de Grand Slam, dupa Roland Garros (2014, 2017). Din pacate, Simona a pierdut si numarul 1 mondial in favoarea…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, joi, ca poate a treia sa finala de Mare Slem, pe care o va juca sambata la Australian Open, va fi cu noroc. "Ma simt extraordinar. Ma simt bine dupa ce s-a intamplat. Voi juca o noua finala. E a treia (de Mare Slem,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, favorita numarul 7, a fost eliminata vineri in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Melbourne, Australian Open, inclinandu-se in fata altei reprezentante a tarilor baltice, estoniana Anett Kontaveit (Estonia/N. 32), care s-a impus in trei seturi, 6-3,…