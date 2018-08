Alerta! Virusul pestei porcine africane confirmat in cea mai mare ferma din Romania, a doua ca marime din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania, a doua ca marime din Europa, care apartine SC TEBU Consult...

- O mare ferma de porci din Braila, suspectata de contaminare cu pesta În judetul Braila, o ferma de porci, a doua ca marime din Europa, cu un efectiv de 140.000 de capete, este suspectata ca ar fi contaminata cu virusul pestei africane si sunt asteptate rezultatele analizelor de laborator, pentru…

- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, va aducem la cunoștința ca este imperios necesar sa…

- "Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane", a dat asigurari ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona…

- Astazi, 27 iulie, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti-Laboratorul National de Referinta pentru Pesta Porcina Africana a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii dintr-o anexa gospodareasca localizata in extravilan, la sase kilometri de comuna Suceveni, judetul…

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), in conditiile...

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti (I.D.S.A.) a confirmat vineri prezenta virusului Pestei Porcine Africane la 57 de porci într-o gospodarie din judetul Bihor, care au fost sacrificati, anunta vineri ANSVSA.

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat joi, la un porc, intr-o gospodarie din localitatea Istria, judetul Constanta, informeaza Agerpres, citand Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). “In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul…