ALERTĂ METEO - Noi avertizări de caniculă și furtuni O avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic pentru Capitala și noua județe a intrat in vigoare miercuri. Meteorologii avertizeaza ca se vor inregistra temperaturi de 36 de grade Celsius. De joi, se anunța furtuni in mai multe zone. In dupa-amiaza zilei de miercuri, in regiunile sud-estice disconfortul termic va fi accentuat și local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depași ușor pragul critic de 80 de unitați, iar temperaturile maxime vor fi de 33…36 de grade. VIDEO - Imagini cu accidentul ministrului Transporturilor: mașinile sunt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

