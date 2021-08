Alertă meteo ANM. Vremea se schimbă radical în orele următoare. Cod galben în aproape jumătate de țară Nu scapam de canicula prea curand. Se anunța zile de foc! Meteorolgii au emis, duminica, o avertizare de canicula si disconfort termic ridicat. Administrația Naționala de Meteorologie anunta ca, pana miercuri seara, va fi cod galben in sud-vestul si sudul tarii. Temperaturile diurne ajung la 38 de grade, iar cele nocturne nu vor scadea sub […] The post Alerta meteo ANM. Vremea se schimba radical in orele urmatoare. Cod galben in aproape jumatate de țara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

