Bastille a lansat “Give Me The Future”

Bastille a lansat o noua piesa de pe noul album. “Give Me The Future” apare si in noua campanie a celor de Jeep, “Life Electrified”. Piesa contine elementele clasice trupei. Sintetizatorul si ritmul aerisit impreuna cu vocea solistului trimit ascultatorul intr-o lume sci-fi, acesta fiind si motivul pentru care compania… [citeste mai departe]