Stiri pe aceeasi tema

- Stanel Lacatus, cunoscut in lumea interlopa sub numele de "Corbu", s-a saturat de arest! Liderul gruparii din Lacu-Dulce a incercat sa-si puna capat zilelor dupa gratii, cu ajutorul unei lingurite. Interlopul s-a ales insa, cu cateva rani superficiale.

- Barbatul, in varsta de 30 de ani, a incercat sa se sinucida, miercuri, la stația de metrou Unirii, intinzandu-se pe liniile trenului. El a fost insa salvat de angajații Metrorex, potrivit Mediafax.Angajații Metrorex au acționat rapid și au oprit temporar curentul dupa ce au vazut ca barbatul s-a intins…

- Situatie dramatica pentru localnicii din comuna constanteana Cumpana. Zeci de oameni risca sa fie expropriati, deoarece malul Canalului Dunare-Marea Neagra se prabuseste, transmite Antena 3. In timp ce...

- Doctorul Tudor Ciuhodaru a lansat un apel de ultima ora catre populație, pe care o indeamna sa ramana vigilenta, avand in vedere cazurile de difterie la granița de nord a Romaniei, confirmate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, informeaza Antena 3. Ultimele cazuri…

- Actiune in desfasurare Salvamomt Maramures, zona Viseul de Jos. Persoana de 20 ani cazuta dintr-un utilaj , posibil fractura de membru inferior, aflat intr-o zona in care ambulanta nu are acces datorita drumului impracticabil. In acest moment echipa de prim raspuns Salvamont Maramures, formatia Viseu…

- Alerta la Brașov! 11 copii si un adult au fost transportati de urgenta, astazi, la Spitalul de Boli Infectioase din Brasov. Persoanele prezenta semnele unei toxiinfectii alimentare. Potrivit I.S.U Brasov au intervenit doua echipaje SMURD si patru ambulante. Persoanele au fost preluate din Poiana Brasov,…

- Potrivit Jandarmeriei Brasov, in aceasta seara, s-au inregistrat mai multe apeluri la numarul unic de urgenta 112 prin care a fost sesizata prezenta unei ursoaice cu doi pui la un tomberon, situat pe strada Jepilor colt cu Macesiului din municipiul Brasov. A fost directionat in zona echipajul de jandarmi…

- Ziarul Unirea Salvamontiștii in alerta: Motociclist cazut in prapastie, grav ranit la cap și inconjurat de o haita de lupi Intervenție de ultima ora a salvamontiștilor din zona Șugau, pe varful Țiganașu. Un motociclist a fost grav accidentat, dar salvatorii nu pot ajunge in acest moment la el din cauza…