Meteorologii au emis vineri o informare privind disconfortul termic accentuat, pentru zilele de vineri și sambata, in sud și sud-est,iar pentru vineri in vestul Romaniei. Vineri, in nord, nord-est și centru, iar sambata in sud-est se anunța furtuni, cu ploi torențiale și grindina.

Poliția daneza a trimis duminica ofițeri la un centru comercial din Copenhaga, dupa ce a primit informații despre un schimb de focuri, a anunțat instituția intr-un mesaj postat pe Twitter și citat de Reuters.

Cinci planete majore din sistemul nostru solar vor straluci puternic la rand in timpul unei rare conjunctii planetare incepand de vineri, scrie BBC.

Curtea de Apel din Sofia a ramas vineri in pronuntare, pentru ora 17,30, in procesul privind extradarea fostului ministru al Turismului Elena Udrea, care are de executat in Romania o condamnare de 6 ani inchisoare.

Medicul infectionist Radu Agrosoaie, de la Spitalul Municipal Radauti, care a declansat zilele trecute alerta falsa privind aparitia primul caz de variola a maimutei in Romania, a bruscat luni o pacienta, dar si doua asistente, el fiind dus cu ambulanta la Institutul de Psihiatrie din Iasi

Un deținut condamnat la 23 de ani pentru talharie a reușit sa evadeze dintr-un spital din București, informeaza Digi24. Acum autoritațile sunt in alerta și au pregatit filtre la ieșirile din Capitala.

Mitropolitul Kievului si al intregii Ucraine, Preafericitul Onufrie, nascut pe pamant romanesc, in Bucovina, a adresat, duminica, un mesaj in limba romana tuturor credinciosilor din Romania.

Grupul de hackeri ruși KillNet anunța ca a lansat un atac asupra site-urilor celor mai importante aeroporturi din Romania. Motivul ar fi faptul ca aeroporturile sunt folosite pentru zboruri NATO și livrarea de arme Ucrainei.