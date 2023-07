Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost observat, in noaptea de sambata spre duminica, pe o strada din nordul municipiului Ploiestiului, populatia fiind avertizata prin intermediului unui mesaj RO-ALERT, anunța Agerpres.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, prezenta animalului a fost semnalata pe strada…

- Copilul care a fost accidentat, miercuri seara, pe un drum judetean din comuna prahoveana Poienarii Burchii a decedat, a informat Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, potrivit agerpres.ro . UPDATE ORA 21.42 Prahova: Copilul accidentat in comuna Poienarii Burchii a decedat Copilul care a fost accidentat,…

- Doua persoane au decedat si una a fost grav ranita in urma unui accident rutier care s-a produs, duminica, in comuna Poienarii Burchii. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, doua autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier, doua persoane decedand in urma impactului. De…

- Pompierii din cadrul Inspcetoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost soliciutati sa intervina astazi in municipiul Constanta la intersectia strazilor Eremia Grigorescu cu Ioan Lahovari. Din primele informatii a fost semnalat fum iesind dintr un autoturism BMW. La fata…

- Autoritatile din Vaslui au emis duminica dimineata un mesaj RO-Alert, dupa ce un urs a fost observat in zona industriala a municipiului. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, duminica dimineata a fost semnalata prezenta unui urs in zona industriala a municipiului Vaslui. Animalul…

- Primaria orasului Comarnic anunta ca, incepand de luni, in curtea Scolii nr. 2 si in jurul acesteia vor patrula zilnic politistii locali, care vor actiona cu semnale acustice si luminoase ale autoturismului din dotare, masura fiind luata din cauza unui urs care a aparut in apropierea unitatii scolare."Ca…

- Un urs a pus pe jar, iarasi, locuitorii unei localitati prahovene. A fost emisa avertizare RO-ALERT dupa ce un urs a fost vazut pe o strada din Comarnic. Autoritatile sunt in alerta. Potrivit celor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova, ursul a fost zarit pe strada Garlici din localitate.…

- Populatia din trei localitati montane ale judetului Prahova a fost alertata, joi seara, prin mesaje specifice despre prezenta pe strazi a unor ursi.ISU Prahova a anunțat prezența unui urs in comuna Maneciu, sat Maneciu Ungureni, pe strada Facaieni. S-a emis mesaj RO-Alert pentru atenționarea populației.Conform…