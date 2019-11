Stiri pe aceeasi tema

- Alerta epidemiologica. Au aparut cazuri de difterie la granița de nord a Romaniei comfirmate și de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNCSBT) Ultimele cazuri din țara noastra au fost inregistrate acum 40 de ani. 10 lucruri esențiale despre difterie. Ce este, cum se…

- DSP Suceava face recomandari medicilor de familie și spitalelor legate de diagnosticarea corecta a pacienților, dupa ce in Ucraina, la granița cu Romania, s-au confirmat cazuri de difterie. Boala e extrem de contagioasa, dar a fost eradicata in Romania in 1980, anunța MEDIAFAX.Recomandarile…

- Autoritațile din nordul Romaniei sunt in alerta, dupa ce in Ucraina au fost semnalate mai multe cazuri de difterie, in apropiere de granița cu țara noastra. Medicii au primit recomandari speciale cu privire la diagnosticarea corecta a pacienților, in condițiile in care ultimele cazuri de difterie din…

- Autoritațile din nordul țarii sunt in alerta și au transmis medicilor recomandari speciale, dupa ce in Ucraina au fost semnalate mai multe cazuri de difterie, in regiuni aflate la granița cu Romania, informeaza Agerpres. Ultimele cazuri de difterie, o boala foarte grava, au fost inregistrate in țara…

- Autoritațile din nordul țarii sunt in alerta maxima dupa ce au fost inregistrate cazuri de difterie și le-au transmis medicilor de familie și spitalelor recomandari pentru diagnosticarea corecta a pacienților.

- Autoritațile din nordul țarii sunt in alerta și au transmis medicilor recomandari speciale, dupa ce in Ucraina au fost semnalate mai multe cazuri de difterie, in regiuni aflate la granița cu Romania, informeaza Agerpres. Ultimele cazuri de difterie, o boala foarte grava, au fost inregistrate in țara…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca au fost confirmate cazuri de difterie in acest an in regiunile Zakarpattia si Chernivtsi, care se

- E alerta de rujeola in Romania, dupa ce alte 60 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in sapte judete. Numarul total al imbolnavirilor a crescut ingrijorator la 18.486, dintre care s-au inregistrat 64 de decese.