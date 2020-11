Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist, la nivelul 4 – sever, cu posibilitate foarte ridicata, avertizeaza, joi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania.Ministerul Afacerilor Externe informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanii care calatoresc in Lituania trebuie sa prezinte un test negativ la COVID-19 facut cu maximum 72 de ore inainte si sa intre in autoizolare timp de 14 zile. Masura intra in vigoare de marti. MAE precizeaza ca anterior acestei decizii, persoanele provenind…

