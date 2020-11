Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul republican Donald Trump este dat invingator in Oklahoma, stat in care a castigat si in 2016, informeaza AFP, care citeaza CNN si NBC. Victoria din acest stat i-ar aduce aduce 7 electori. Conform Fox News citat de Reuters, actualul presedinte republican este dat invingator…

- Candidatul democrat Joe Biden este dat castigator in statele Maryland, Massachusetts, Delaware, Washington D.C. si New Jersey, informeaza media americane, citate de AFP. Potrivit CNN, NBC, ABC, CBS si New York Times, aceste victorii ii aduc lui Biden in total 41 de electori de electori,…

- Presedintele Donald Trump este dat invingator in Virginia de Vest, pe care a castigat-o si in 2016, potrivit Fox News si New York Times, relateaza AFP. In acelasi timp, Joe Biden e creditat cu o victorie in Virginia. Aceasta victorie ii aduce lui Donald Trump cinci electori, in plus fata…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP. Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research. Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori.…

De asemenea, Trump este dat invingator in statul cu tendinta conservatoare Kentucky, transmite dpa care citeaza canalele de televiziune ABC si Fox News.Victoria…

- Secțiile de votare au inceput sa se inchida in SUA, la finalul unui scrutin cu prezența masiva, iar primele rezultate sosesc deja. Este clar ca unele state vor numara voturile și vor anunța rezultate preliminare in urmatoarele ore, dar experții avertizeaza ca numarul mare de voturi poștale ar putea…

- Primele sectii s-au inchis in unele zone din statele americane Kentucky si Indiana, in contextul in care ziua alegerilor se apropie de sfarsit, relateaza DPA. Sectiile de vot s-au inchis la ora locala 18.00, in partea de est a statelor Indiana si Kentucky. Pe Coasta de Est,…

- Aproximativ 44 de persoane votasera in primele 30 de minute de la deschiderea unui singur centru de votare in orasul Minneapolis, intr-un stat pe care Trump l-a pierdut in 2016, dar pe care intentioneaza sa il castige de aceasta data. Alegatorii din Virginia, Dakota de Sud si Wyoming au inceput, de…