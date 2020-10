Stiri pe aceeasi tema

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale a discutat cu Igor Dodon și cu Maia Sandu despre alegerile prezidențiale din Moldova, anunța Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinau. Discuțiile ar fi avut loc la telefon, pe 9 octombrie, se menționeaza intr-un comunicat de presa.

- In Republica Moldova a inceput vineri campania electorala pentru alegerile prezidentiale preconizate la 1 noiembrie, intr-un context marcat puternic de recrudescenta epidemiei de COVID-19, in timp ce factorul geopolitic este la fel de important in acest scrutin ca la toate alegerile desfasurate in…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat AGERPRES, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a anuntat ca…

- Partidul Actiune si Solidaritate ii cere Comisiei Electorale Centrale sa anuleze de urgenta noua circulara privind finantarea campaniei prezidentiale. Potrivit lideri PAS, Maia Sandu, aceasta este „o noua frauda pusa la cale de Igor Dodon si Maxim Lebedinschi, prin care sa se interzica partidelor sa…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), Donald Tusk, a transmis luni prin intermediul unei inregistrari video, postata pe Facebook, un mesaj in limba romana in care si-a anuntat sprijinul pentru sefa partidului de opozitie Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, in alegerile prezidentiale…

- Maia Sandu este candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in noiembrie, in Republica Moldova. Consiliul Politic Național al PAS s-a intrunit astazi, 18 iulie in regim online, in componența a 134 de membri și a decis unanim ca va inainta candidatura…

- Maia Sandu este candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in acesta toamna. Consiliul Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate s-a intrunit astazi, 18 iulie 2020, in regim online, in componența a 134 de membri și a decis unanim…