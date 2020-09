Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Iasi a inaintat dosar penal fata de anumiti reprezentanti ai Autoritatilor Publice din Romania pentru atitudinea acestora de intarziere a punerii in functiune a Spitalului Modular de la Letcani, a anuntat presedintele forului, Maricel Popa. El a declarat ca spitalul a fost montat…

- Klaus Iohannis a declarat ca saptamana viitoare va avea o discutie cu premierul si cu ministrul Educatiei referitoare la inceperea noului an scolar. Presedintele a precizat ca se ia in calcul un scenariu mixt, scoala online cu prezenta elevilor in unitatea de invatamant. "Am avut numeroase…

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa de miercuri despre noul an școlar. Președintele a spus ca „școala sigur nu va incepe in condiții normale, fiindca pandemia pana in septembrie nu va disparea”. Se pare ca „ne indreptam spre un scenariu mixt” – cu elevii la școala și cursuri online, a mai…

- Britanicii ar trebui sa manance mai puțin pentru a pierde din greutate, intrucat obezi prezinta un risc mai ridicat de deces din cauza coronavirusului, a afirmat luni ministrul Sanatații din Regatul Unit Helen Whately, potrivit Reuters.

- Liderul PRO Moldova, Andrian Candu, unul dintre autorii moțiunii simple impotriva ministrului Sanatații, a lipsit de la dezbaterea inițiativei in Parlament. Asta inca o data demonstreaza ca pe finul oligarhului Plahotniuc nu il intereseaza problemele din domeniul sanatații, acesta a dorit sa faca show.…

- Curtea Constituționala a venit cu niște decizii cel puțin ciudate in perioada pandemiei și a dat peste cap planurile Guvernului in privința masurilor luate sau care ar fi urmat sa fie luate. Așa ca Executivul a fost nevoit sa faca un pas in spate și sa-și regandeasca strategia. In condițiile in care…

- Președintele interimar al PSD anunța, intr-un mesaj pe Facebook, ca proiectul de lege al Guvernului privind internarea, carantina și izolarea persoanelor infectate sau suspecte de COVID-19 va fi modificat, dupa consultarea ONG-urilor specializate in apararea drepturilor omului. Ciolacu susține ca PSD…

- Evaluarea naționala și bacalaureatul s-au desfașurat in condiții excepționale, deși „adversarii politici au dus o campanie mizerabila prin care s-a incercat chiar sa fie instigați parinții sa nu-și...