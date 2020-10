Biroul Electoral Central a decis anularea alegerilor pentru functia de primar din Circumscriptia electorala nr. 6 Moldova Noua, judetul Caras-Severin.



De asemenea, BEC anuleaza candidatura la functia de primar al orasului Moldova Noua a lui Adrian Constantin Torma, candidat din partea Aliantei PSD - Pro Romania.



Scrutinul va fi repetat in data de 11 octombrie, se precizeaza in hotararea BEC.



Decizia a fost luata in urma contestatiei depuse de Partidul National Liberal - filiala Caras-Severin si Organizatia Moldova Noua, care a reclamat grave erori in completarea…