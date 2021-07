Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri in PNL Bucuresti. Pentru functia de presedinte candideaza atualul lider al PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, si primarul Sectorului 6, liderul liberalilor din sector Ciprian Ciucu. Violeta Alexandru are sustinerea presedintelui PNL, Ludovic Orban, in timp ce Ciprian Ciucu este sustinut de premierul…

- Intrați in Sala Polivalenta din București la interval de 20 de minute unul fața de celalalt, președintele PNL Ludovic Orban și premierul Florin Cițu, rivali la alegerile pentru șefia partidului care vor avea loc pe 25 septembrie, s-au ignorat reciproc timp de aproape 7 minute. Liberalii din Bucuresti…

- Rareș Bogdan a uitat, se pare, de schimbul public de mesaje acide cu colegul sau de partid, Ciprian Ciucu. Europarlamentarul liberal ureaza succes echipei Ciucu la alegerile pentru conducerea PNL Bucuresti. Acesta a transmis un mesaj de forța primarului Sectorului 6 inainte de alegerile din PNL Bucuresti.…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata, inaintea sedintei de alegeri de la PNL Bucuresti ca este sigur ca scrutinul se va desfasura corect si va fi castigat de Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

- PNL Bucuresti organizeaza, sambata, la Sala Polivalenta, reuniunea Comitetului de coordonare in cadrul caruia va fi aleasa conducerea filialei. Pentru sefia PNL Bucuresti si-au depus candidaturile Violeta Alexandru, actualul presedinte al filialei, si Ciprian Ciucu, presedintele PNL Sector 6 si primar…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și liderul organizației PNL Sector 6, acuza tentative de fraudare a alegerilor de sambata pentru șefia PNL București, la care candideaza impotriva Violetei Alexandru. Ciucu enumera o serie de nereguli in organizarea scrutinului, de la montarea de camere video cu…

- Violeta Alexandru, actualul președinte al PNL București, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Alexandru, fost ministru al Muncii, il va avea contracandidat pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Violeta Alexandru este susținatoare declarata a lui Ludovic Orban la șefia PNL, in…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 și președintele PNL sector 6, și-a depus astazi candidatura la șefia PNL București, anunța Florin Cițu intr-o postare pe Facebook. Cițu ii adreseaza lui Ciucu și...