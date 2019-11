Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca prim-ministrul demis Viorica Dancila, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale, a avut o campanie electorala buna si a subliniat ca toti social-democratii s-au implicat in mod onest in sustinerea ei. "Membrii si simpatizantii…

- 'A fost o vizita in care am avut parte de foarte multa sustinere, am fost la Ciobanu, la Murfatlar, acum la Constanta. Am vazut oamenii foarte implicati si foarte atasati de candidat si de Partidul Social Democrat. Oamenii nu au fost de acord cu ceea ce s-a intamplat, si acest lucru ne-au spus la…

- Toata comunitatea din Stremț este in stare de șoc dupa moartea tragica a unei tinere de 18 ani. Tanara era eleva in clasa a XII-a la Colegiul Economic din Alba Iulia. Tanara a fost gasita spanzurata cu o curea chiar de mama acesteia, de un copac din gradina casei. Primarul comunei, Popa Ioan Ștefan,…

- Intreaga comunitate din Stremț este in stare de șoc dupa moartea tragica a unei tinere de 18 ani. Tanara era eleva in clasa a XII-a la Colegiul Economic din Alba Iulia. Tanara a fost gasita spanzurata cu o curea chiar de mama acesteia, de un copac din gradina casei. Primarul comunei, Popa Ioan Ștefan,…

- Localnicii din satele Chetrosu si Merenii Noi din raionul Anenii Noi au organizat luni seara, 9 septembrie, o actiune de protest pe podul care trece peste raul Bac. Oamenii spun ca nu mai pot suporta mirosul neplacut care este resimtit tot mai mult in ultima perioada, transmite IPN.

- USR il acuza pe primarul din Piatra Neamt, liberalul Dragos Chitic, ca sustine necesitatea organizarii unei licitatii pentru amplasarea unui cort in care USR sa stranga semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale.

- USR il acuza pe primarul din Piatra Neamt, liberalul Dragos Chitic, ca sustine necesitatea organizarii unei licitatii pentru amplasarea unui cort in care USR sa stranga semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale.

- Situatie alarmanta in Lipova. Fosta unitate militara din oras a fost transformata la propriu intr-o groapa de gunoi, iar localnicii care au case in apropiere nici nu mai pot respira de cateva saptamani. In plus, sunt invadati de soareci, sobolani si caini vagabonzi, iar focarul de infectie ar putea…