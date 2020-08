Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu pare din ce in ce mai hotarat sa candideze la Primaria Capitalei, manevra care l-ar vaduvi pe Nicușor Dan, „candidatul dreptei”, de un procent din voturi, in opinia unor analiști. PMP-ul a fost exclus din alianța PNL-USR-PLUS pentru candidaturi comune la București, iar acum Basescu amenința…

- PMP iși va desemna propriul candidat la Primaria Generala a Capitalei, a spus fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, intr-o intervenție la Digi24. Traian Basescu nu a anunțat inca daca va candida pentru un nou mandat, insa a precizat ca „vrea sa dea o lecție USR-ului” care „procedeaza ca baieții…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a anuntat sambata ca dreapta pro-europeana s-a reunit intr-un proiect comun pentru Bucuresti, anuntand ca PNL, USR si PLUS vor sustine candidati comuni in Capitala, apreciind ca bataia de joc la adresa bucurestenilor trebuie sa ia sfarsit.

- Liderul PNL, Ludovic Orban și liderul USR, Dan Barna, vor susține o conferința de presa, in Piața Universitații, pentru a prezenta candidații la primariile de sector din Capitala.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor de pe…

- Europarlamentarul Traian Basescu susține ca este conștient de faptul ca in cazul in care va candida la Primaria Capitalei va rupe cel puțin 10% din scorul lui Nicușor Dan. Basescu ii transmite lui Ludovic Orban ca are in actualul PNL oameni din vechiul PDL și aceștia se revendica din vechiul partid.…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, susține ca PMP nu a fost invitat sa faca parte din alianța de dreapta, asta pentru ca USR se opune. Tomac arata ca PMP ar dori sa-l susțina pe Nicușor Dan, insa intr-o alianța cu lista comuna de consilieri generali și candidați comuni la sectoare. Cum aceste condiții nu…

- "Daca alianța de dreapta inseamna doar PNL și USR, categoric nu las partidul in deriva. Noi suntem cei care am inițiat candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, din partea dreptei. Aflam acum ca PMP nu e bine venit. Foarte bine, PMP nu e partid de milogi, ne vom juca șansa. Președintele…

- Traian Basescu spune ca lucrurile sunt tranșate, PMP nefiind dorit în alianța dreptei pentru București, astfel ca va avea candidați proprii la Primaria Capitalei și la primariile de sector, pentru ca "nu este un partid de milogi". Întrebat despre candidatura sa la Primaria București,…