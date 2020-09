Stiri pe aceeasi tema

- Parinții au voie sa intre cu copiii in secțiile de votare și in cabinele de vot la alegerile locale de duminica, cu condiția sa poarte masca de protecție daca au implinit varsta de cinci ani, a precizat președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buica, potrivit…

- Perioada de pandemie a impus anul acesta noi reguli pentru cei care voteaza la alegerile locale care vor avea loc duminica, 27 septembrie. Alegatorii iși pot exercita acest drept fundamental intre orele 07 – 21. In sala de vot nu vor putea intra decat cel mult cinci deodata. Acestia vor fi obligati…

- Alegatorii care vor veni la vot in ziua alegerilor locale din 27 septembrie 2020 vor trebui sa iși dea masca jos de doua ori, preț de cateva secunde, pentru a putea fi identificați de operatorul de tableta și de președintele secției de votare. De asemenea, in sala de vot nu vor intra mai mult de 5…

- "Accesul va fi pe la operatorul de la calculator. Cetațeanul se va prezenta la președinteșe secției de votare și inmanarea documentelor de votare. La parasirea din secția de votare i se va da inapoi actul de identitate. Cetațenii trebuie sa respecte niște reguli suplimentare, astfel incat sa organizam…

- Executivul aproba luni proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta incepand cu data de 15 septembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Raed Arafat a anuntat…

- Alegatorii sunt chemati sa isi aleaga, la 27 septembrie 2020, reprezentantii administratiei publice locale, respectiv primarii, consiliile locale, consiliile judetene si presedintii consiliilor judetene. O particularitate a scrutinelor locale este aceea ca dreptul de vot se exercita numai in comuna,…

- Intr-un interviu pentru Agerpres, Constantin-Florin Mituletu-Buica, șeful Autoritații Electorale Permanente (AEP), a vorbit despre regulile ce trebuie respectate la alegerile locale din 27 septembrie.Alegatorii care vor veni la vot la alegerile locale iși vor da jos masca obligatorie de doua ori, pentru…

- Campania electorala pentru alegerile locale 2020 se desfașoara in conditii speciale, de pandemie N. Dumitrescu Deși, atat in Ploiești, cat și in localitațile prahovene, unii dintre candidați au fost vazuți deja imparțind pliante in care se regasesc promisiunile lor pentru funcțiile la care aspira, oficial,…