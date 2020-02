Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan, vicepremier in guvernul demis Orban I, a raspuns joi seara, la Digi24, intrebarilor cu privire la votul de investire a noului guvern si a raspuns acuzatiilor liderilor PSD potrivit carora Guvernul Orban a fost destituit pe motive de incompetenta. "In momentul in care am decis…

- Termenul limita pentru data alegerilor anticipate este 28 iunie, a anuntat vicepremierul Raluca Turcan, care a precizat ca un calendar realist pentru acestea ar fi intre 14 mai si 28 iunie. Turcan a spus ca alegerile anticipate pot avea loc deodata cu cele locale sau la diferenta de o zi sau o saptamana.

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a declarat joi ca, potrivit Constitutiei, in momentul de fata, termenul limita pentru data alegerilor anticipate ar fi 28 iunie, mentionand ca este posibila orice varianta, fie ca aceste alegeri sa aiba loc in acelasi timp cu cele locale, fie la o diferenta de o…

- Vicepremierul demis Raluca Turcan a declarat, joi, ca parlamentarii liberali se vor abtine de la votul de investire a Guvernului, iar ministrii propusi vor folosi momentul din sedinta Parlamentului pentru a-si prezenta bilantul si prioritatile, mentionand ca mizeaza pe "cartea sinceritatii".…

- Raluca Turcan a dezvaluit la emisiunea Interviurile Libertatea strategia pentru a ajunge la alegerile anticipate. Vicepremierul a anunțat ca "este exclus" sa existe negocieri intre PNL și PSD.„Cu PSD este exclus sa ne intalnim. Și nu vom avea niciun fel de negociere cu cei de la PSD in privința alegerilor…

- Vicepremierul demis Raluca Turcan afirma ca "depesedizarea" va continua si ca Guvernul si-a facut datoria adoptand ordonante de urgenta. Ea spune ca PNL va merge spre anticipate. "Parlamentarii PNL vor fi prezenti la votul de investire a urmatoarelor guverne, dar se vor abtine de la vot, ca sa putem…

- "Sa stiti ca si aici am avansat foarte mult. Pe partea de achizitii publice lucram acum la un proiect si probabil ca in doua saptamani vom iesi cu el, de simplificare a procedurii achizitiilor publice si, mai mult decat atat, pe partea de fonduri europene urmeaza sa iesim cu o Ordonanta de Urgenta…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca Guvernul va reglementa organizarea alegerile anticipate, astfel incat aceste alegeri si cele locale sa aiba loc pana in 28 iunie, la diferenta de o zi sau maximum o saptamana.