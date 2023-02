Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din New Mexico, SUA, l-au acuzat marți pe actorul Alec Baldwin de omor prin imprudența (ucidere din culpa) , acuzandu-l ca a trecut peste „antrenamentul obligatoriu cu armele de foc” și ca a creat „un climat de imprudența” pe platoul de filmare al peliculei „Rust”, unde a impușcat-o accidental,…

- Magistratii brasoveni au admis, marti dupa amiaza, propunerea formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov privind arestarea preventiva a barbatului suspectat ca a comis dubla crima din comuna Bran, anunța news.ro.Potrivit procurorilor, suspectul, care a recunoscut ca i-a atacat pe cei doi soti…

- Procurorii au facut 8 percheziții in acest caz, la mai mulți suspecți banuiți de trafic de persoane, trafic de minori, dar și proxenetism.Membrii gruparii racolau victime, apoi le creau diverse conturi pe mai multe platforme pentru adulți, pentru a atrage potențiali clienți.Anchetatorii au confiscat…

- Un șofer britanic care s-a laudat intr-un bar ca poate sa bea și sa conduca a urcat la volan, dupa 7 ore de petrecere, și a provocat un accident mortal. Unul dintre pasagerii lui a murit, iar altul a fost ranit grav, relateaza The Independent. Barbatul de 28 de ani a fost condamnat la inchisoare.

- Augustin Vlaicu, barbatul care in urma cu 6 ani a ucis, din gelozie, un tanar de 27 de ani, a fost condamnat de instanța de fond. In urma cu o saptamana, Tribunalul Bistrița-Nasaud a pronunțat sentința: 10 ani și 6 luni de inchisoare, plus plata a 80.000 lei daune morale pentru mama, frații și sora…

- Pasagerii companiilor aeriene din Uniunea Europeana (UE) vor putea in curand sa vorbeasca la telefoanele mobile in timpul zborului, in condițiile in care Comisia Europeana a permis accesul la tehnologia 5G la bordul avioanelor, informeaza BBC.