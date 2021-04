Al doilea centru de vaccinare drive-thru din țara se deschide luni pe platoul Salii Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca. „Incepand de maine, de la ora 13.00, in parcarea Salii Sporturilor „Horia Demian” este operațional un centru de vaccinare drive-thru. Programul acestui centru de vaccinare este de luni pana duminica in intervalul orar 8:00– 20:00, iar tipul vaccinului administrat este Pfizer-BioNTech”, a anunțat duminica pe Facebook primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Vaccinarea se realizeaza fara programare in Platforma RoVaccinare și se realizeaza direct in mașina. „Incurajez…