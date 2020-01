Stiri pe aceeasi tema

- Bart Verhaeghe, președintele celor de la Club Brugge, liderul campionatului belgian, chiar vrea sa-l ia pe Razvan Marin de la Ajax, susține RTBF. Vineri, la o zi dupa ce De Telegraaf și Het Nieuwsblad au anunțat ca FC Bruges a facut o oferta pentru Razvan Marin, refuzata de Ajax, antrenorul "lancierilor"…

- Razvan Marin, adus in vara, s-a adapat greu la Ajax. Site-ul Voetbal Primeur face o analiza de mercato la Ajax și scrie ca „doar rezervele scumpe ar putea sa caute un nou club. Marin este cel mai bun exemplu”. Dupa o jumatate de an neașteptata pentru mijlocașul Razvan Marin (23 de ani), cu prestații…

- Gazeta Sporturilor se intoarce vineri la tarabe, iar in primul numar din 2020 cititorii au parte de un superinterviu cu mijlocașul Razvan Marin, realizat in Amsterdam de Cristian Geambașu. Transferat in vara pentru 12,5 milioane de euro, Razvan Marin (23 de ani) a pierdut echipa de start la Ajax. Acesta…

- Razvan Marin, 23 de ani, n-a mai fost titular la Ajax din luna septembrie și spune ca adaptarea a fost cea mai mare problema la sosirea in aceasta vara in Olanda, de la Standard Liege (Belgia). VEZI AICI CLASAMENTUL DIN OLANDA + STATISTICI „Evident ca este mereu dificil la inceput, dar trebuie sa te…

- AJAX AMSTERDAM - WILLEM 0-2 // Neasteptat si surprinzator pasul gresit facut de Ajax in Eredivisie. 0-2 cu Willem, la Amsterdam, a insemnat nu doar primul esec in 16 etape al „lancierilor”, dar si intaiul pe „Johan Cruyff Arena” dupa o serie de 36 de meciuri in campionat. ...

- Ndayishimiye '42 (p) si Dankerlui '78 au marcat golurile. La gazde, Razvan Marin a ramas pe banca de rezerve. Aceasta este prima infrangere din acest sezon al campionatului pentru Ajax, dar si prima pe Johan Cruijff Arena in Eeredivisie, dupa 25 de luni. Totusi, echipa din Amsterdam se mentie pe primul…

- Wizz Air declara razboi companiilor de linie. Cum vrea operatorul low-cost sa revoluționeze transportul aerian in Europa Opratorul low-cost Wizz Air le cere companiilor aeriene clasice sa nu mai opereze cu locuri libere la clasa business pe zborurile mai scurte de cinci ore. Wizz Air, care susține…