Airbus a castigat un contract de zeci de milioane de euro de la Agentia Europeana pentru Aparare

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul aeronautic Airbus a castigat un contract-cadru de cateva zeci de milioane de euro pentru noii sateliti de comunicatii pentru misiuni civile si militare ale UE si ale statelor membre."Airbus a castigat contractul-cadru pentru noii sateliti de comunicatii pentru misiuni civile…

- In mesajul transmis de Ziua Europei, presedintele Klaus Iohannis aminteste de sustinerea pentru democratie, pe care romanii au demonstrat-o si prin care au castigat pe deplin respectul Europei. Totodata, in situatia critica declansata de pandemie, Romania s-a dovedit a fi un partener de incredere,…

- Situatia economica in America este dezastruoasa, 20,5 milioane de americani ramanand fara slujbe in luna aprilie. Somajul a ajuns la 14,7%, cea mai mare valoare de la Marea depresiune economica din 1930. In urma cu doar doua luni, rata somajului era de 3,5%, noteaza BBC.…

- Productia de autovehicule de la Dacia si Ford va reincepe pe data de 4 mai, a anuntat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o interventie la Digi 24. "Din ce cunosc eu, atat Dacia, cat si Ford vor reporni productia de autovehicule in data de 4 mai",…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a denuntat duminica "dependenta morbida" a Uniunii Europene fata de China si de India in materie de produse medicale, scoasa la iveala de criza coronavirusului, transmite AFP. "Aceasta criza a dezvaluit dependenta noastra morbida de China si…

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Potrivit acestui document, Romania va primi 483 de milioane de euro de la Comisia…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat de la banci 13,053 miliarde de lei in primele doua luni din 2020, precum si 3 miliarde de euro de pe pietele externe. Astfel, conform calculelor Agerpres, MFP a imprumutat de la banci 5,378 miliarde de lei in luna ianuarie, echivalentul a 1,12 miliarde…

- Constructorul auto german Volkswagen a informat vineri ca ofera suma de 830 de milioane de euro pentru a pune capat unei actiuni colective in justitie, demarata de clientii germani care vor sa obtina despagubiri in urma scandalului Dieselgate, transmite DPA. Un numar de peste 400.000 de cetateni…