Aglomeraţie şi coloane de maşini formate pe DN1 Braşov-Bucureşti, în sensul de mers spre Capitală Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca este semnalata aglomeratie pe sensul catre Capitala al DN1 Brasov-Bucuresti, formandu-se coloana in miscare de la limita cu judetul Brasov, pana la iesirea din statiunea Busteni. Este trafic intens si la intrare in localitatea Comarnic, tot pe sensul de coborare, fiind formata coloana in miscare intre kilometrii 109-108. Politistii rutiera recomanda o serie de rute alternative. „Intrucat valorile de trafic sunt in continua crestere pe sensul catre Capitala al DN 1 Brasov – Ploiesti – Bucuresti, recomandam conducatorilor auto urmatoarele rute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

