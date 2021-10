Stiri pe aceeasi tema

- Oferte Speciale pentru Revelion in Tara si in Strainatate! VEZI AICI OFERTA COMPLETA BAILE FELIX 29.12.2021 – 02.01.2022 Hotel Mures 2*– de la 1485 lei/ persoana Hotel Poienita 3*– de la 1708 lei/persoana Hotel Termal 3*– de la 1940 lei/persoana Hotel International 4*– de la 2252 lei/persoana HURGHADA,…

- Egiptul a devenit destinatia preferata de turistii romani care isi doresc sa mearga intr-un loc calduros si exotic in perioada de toamna si primavara, la preturi accesibile. Potrivit datelor touroperatorului IRI Travel, preturile concureaza cu cele din Grecia si Bulgaria, astfel ca cea mai ieftina…

- Egiptul a devenit destinatia preferata de turistii romani, potrivit datelor touroperatorului IRI Travel. Preturile concureaza cu cele din Grecia si Bulgaria, astfel ca cea mai ieftina vacanta costa sub 300 de euro. “Egiptul este destinatia preferata de romanii care isi doresc sa mearga intr-un loc calduros…

- Mari Reduceri! Hurghada de la 345 euro/persoana cu avionul din Baia Mare saptamanal Sejur 7 nopti All Inclusive Vezi aici oferta completa pentru 2 adulti Hoteluri de 4* incepand de la 345 euro/persoana, sejur 7 nopti All Inclusive Plecare cu avionul din Baia Mare in 16.10.2021 Hoteluri de 5* incepand…

- Circuite culturale cu avionul din CLUJ De la 499 euro/persoana VEZI AICI OFERTA COMPLETA Circuit cultural Antalya si Cappadocia De la 499 euro/persoana- 7 zile Plecare cu avionul din Cluj in 25.10.2021 Servicii incluse: Biletele de avion Transfer aeroport – hotel – aeroport Transport local Ghid turistic…

- Vacante in Paradisuri Exotice cu avionul din Cluj! Incepand din 08.11.2021 de la 676 euro/persoana/sejur Temperaturile ridicate, peisajele unice, plajele intinse si apele turcoaz te poarta cu gandul spre paradis, iar acum ai oportunitatea de a zbura cu avionul chiar din Cluj Napoca. Vezi aici oferta…

- SENIOR VOYAGE de la 175 euro/persoana/7 nopti cu avionul Plecari din Cluj sau Bucuresti Vezi aici oferta completa Cappadocia – Patria Dervisilor Rotitori Cu avionul din Bucuresti Plecare in 09.10.2021 De la 175 euro/persoana Circuit 7 nopti, cu mic dejun Toscana cu avionul din Bucuresti Plecare in 06.10.2021 …

- SENIOR VOYAGE de la 175 euro/persoana/7 nopti cu avionul. Plecari din Cluj sau Bucuresti Vezi aici oferta completa Toscana cu avionul din Bucuresti Plecare in 06.10.2021 De la 450 euro/persoana Circuit 7 nopti cu demipensiune Cappadocia – Patria Dervisilor Rotitori Cu avionul din Bucuresti Plecare…