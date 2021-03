Stiri pe aceeasi tema

- Lituania a refuzat vineri o cerere din partea Minskului de extradare a liderei opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, care a fugit din Belarus dupa ce a inceput reprimarea protestelor declansate de alegerile prezidentiale contestate din august anul trecut, relateaza dpa.

- Economia portugheza a inregistrat anul trecut cel mai sever declin din 1936, deoarece atat cererea interna, cat si cea externa au scazut in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), in special in turism, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . PIB-ul Portugaliei s-a contractat cu 7,6% in 2020,…

- Uniunea Europeana spera ca al doilea vaccin impotriva coronavirusului va primi autorizatie ‘in urmatoarele ore’, a afirmat marti presedintele Consiliului European, Charles Michel, care a anuntat organizarea inainte de sfarsitul lui ianuarie a unui nou summit virtual consacrat crizei sanitare, noteaza…

- Autoritațile ungare vizeaza autorizarea de urgența a vaccinului anti-COVID chinezesc in detrimentul așteptarii procesului normal de revizuire de catre Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA), a anunțat ministrul de externe Peter Szijjarto, scrie Hotnews.„Siguranța vaccinului nu este o problema politica…

- Lidera opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia a deplans faptul ca Uniunea Europeana este prea lenta si indecisa in a ajuta in mod corespunzator Belarusul, relateaza luni DPA. ''In ceea ce priveste Uniunea Europeana, se pare ca totul se face prea lent. Mi-ar placea sa fie mai…