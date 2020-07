Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a acordat pana in prezent finantare nerambursabila in valoare totala de 434 milioane de euro, pentru sustinerea financiara a 11.325 de tineri fermieri care au optat pentru instalarea ca sefi de exploatatie, a anuntat, vineri, AFIR. Finantarea a fost acordata prin submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020). "Tinerii fermieri care au fost selectati pentru finantare (in functie de criteriile de selectie si de conditiile de eligibilitate mentionate public in Ghidul…