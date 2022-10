Afacerile dubioase ale patronului EUROCONSTRUCT. Cum a reușit să obțină Dan Besciu aproape 10 milioane de euro de la CNAIR Dan Besciu, unul dintre regii asfaltului din Romania, se pricepe de minune la afaceri prospere cu statul roman. Conectat la aproape orice licitație pentru lucrari de infrastructura, Besciu nu se da in laturi nici de la banii ușor de caștigat de pe piața deșeurilor. Astfel, a reușit, din anul 2009, sa obțina o chirie de lunara de 230.000 de euro de pe un teren ce valoreaza cel mult 500.000 pe care se afla depozitate așa-zise deșeuri. Mai mult, a dat in judecata CNAIR și a reușit sa obțina in instanța aproape 10 milioane de euro de la statul roman. RASPUNSUL CNAIR PENTRU ziarul PUTEREA „Este adevarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Avem aici un Dan Besciu, prieten cu Traian Basescu, proprietar al restaurantului Golden Blitz, iar afacerea se intampla la Cluj, pe vremea cand șef al guvernului era Emil Boc. Nu cred ca el n-a știut de aceasta manevra. S-a ajuns la 75 de milioane de euro pentru igienizarea acelui petic de pamant.…

- 15-16 regiuni de inspiratie sovietica sunt nocive pentru dezvoltarea Romaniei! Dimensiunile modeste ale unor astfel de constructii, multe dintre acestea sub un milion de locuitori, ar crea un handicap suplimentar structurilor teritoriale in raport cu cele similare europene. Ar fi incapabile de strategii…

- Curtea de Apel București discuta vineri, 7 octombrie, dosarul in care fostul președinte Traian Basescu a cerut casa din cartierul Primaverii pe care a pierdut-o dupa ce a fost declarat colaborator al securitații. Șeful statului este asteptat la instanța, el fiind cel care a dat in judecata RAAPPS, instituția…

- Traian Basescu promoveaza afacerile patronilor din grupul Golden Blitz, susține consultantul politic Cozmin Gușa. Este de notorietate legatura fostului președinte cu firma Euroconstruct, la care se zvonea ca este co-acționar Basescu, alaturi de cei doi patroni, Dan Besciu și Sorin Vulpescu. "Base, pe…

- Traian Basescu promoveaza afacerile patronilor din grupul Golden Blitz, susține consultantul politic Cozmin Gușa. Este de notorietate legatura fostului președinte cu firma Euroconstruct, la care se zvonea ca este co-acționar Basescu, alaturi de cei doi patroni, Dan Besciu și Sorin Vulpescu. "Base, pe…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, vineri, 30 septembrie 2022, vremea va fi calduroasa in toata țara, vor veni ploile in anumite zone și vantul va sufla slab spre moderat. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad,…

- Sorin Grindeanu a subliniat ca firma care a castigat licitatia pentru segmentul lipsa din autostrada Lugoj-Deva este una romaneasca. ”A fost desemnat castgatorul, este un constructor roman care si-a facut treaba foarte bine si care ne da siguranta ca va finaliza in termenii contractului pe care il…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, miercuri, 14 septembrie 2022, vremea va fi racoroasa in toata țara, vor veni ploile in anumite zone și vantul va sufla slab spre moderat. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad,…