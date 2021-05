Stiri pe aceeasi tema

- Orice coaliție politica, inclusiv una conjuncturala, in mod teoretic ar trebui sa fie preocupata de binele comunitații pe care o reprezinta. Ei bine, nu, la Campina, autointitulata ”coaliție de dreapta”, cuprinzandu-i pe consilierii PMP, USR PLUS, PNL și pe Cezar Grama (Partidul Verde), a demonstrat,…

- Asociația La blouse roumaine susține propunerea comunitații patrimoniale Maramureș de inscriere a Țarii Maramureșului ca Peisaj Cultural Tradițional pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO Redam mai jos conținutul integral al scrisorii deschise redactata de publicistul Teofil Ivanciuc și semnata de peste…

- Se sisteaza apa potabila, astazi 8 martie 2021, in Bistrița, Salva și Prundu Bargaului – anunța Aquabis. Astazi, 8 martie 2021, intre orele 10:00 – 16:00, se va sista parțial furnizarea apei potabile in localitatea SALVA, pe strada Principala. In acest interval orar se vor executa unele lucrari de remediere…

- O noua punte pietonala de peste Valea Geoagiului, a fost construita in dreptul școlii gimnaziale, pentru a o inlocui pe cea care a fost distrusa in totalitate de viiturile din vara anului 2020. Noua punte scurteaza totodata drumul catre principalele obiective din zona: magazine alimentare, dispensar,…

- Din grupul infracțional, care acționa in Cluj, mai faceau parte șase persoane. Acuzațiile din dosar sunt uluitoare: constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate in mod ilegal, violarea sediului profesional, in forma continuata, violarea vieții private, acces ilegal la…

- Containerele au fost amplasate in punctele de colectare, cu precizarea ca, in Gavana II, containerul este amplasat la Bl.D12-B22 (la autobuze), intrucat nu a fost posibila amplasarea acestuia la Bl. B18 – B19 – B20. Locuitorii municipiului Pitești pot depune deșeurile voluminoase in containerele special…

- A nins in Ierusalim pentru prima data in ultimii sase ani, iar locuitorii orașului sfand au fost de-a dreptul uimiți sa vada zapada. ce au facut cetațenii atunci caand autoritațile au scos plugurile nefolosite de ani buni, pentru a curața zapada.

- Locuitorii vor putea achita calatoria cu troleibuzul sau autobuzul și cu cardul. Proiectul privind implementarea sistemului de taxare eletronica in transportul public din Chișinau va demara la mijlocul lunii martie și va fi pilotat in 90 de troleibuze și 46 de autobuze.