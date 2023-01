Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere actualul context epidemiologic, in vederea prevenirii și limitarii imbolnavirilor prin gripa și alte infecții virale respiratorii, Spitalul Județean de Urgența Bacau a decis sa sisteze programul de vizita pentru pacienții internați in secțiile : Oncologie, Obstetrica – Ginecologie I și II, AȚI,…

- Comunitatea Evreilor din municipiul Bacau a marcat, joi 22 decembrie, Hanuka – Sarbatoarea Luminilor (Hag haUrim), in a cincea zi a acestui festival care dureaza opt zile (18-26 decembrie). Evenimentul, la care au venit și Eduard Kupferberg – secretar general al Federației Comunitaților Evreiești din…

- In mod tradițional, finalul fiecarui an este marcat in calendarul cultural al Centrului de Cultura „George Apostu” prin activitați dedicate aniversarii patronului spiritual al instituției, unul dintre artiștii care au marcat puternic și definitiv limbajul sculptural al artei romanești in cea de-a doua…

- Etapa a 13-a nu a fost deloc cu ghinion pentru Aerostar, care a demonstrat ca ramane principala forța ofensiva din primele doua serii ale Ligii a III-a. Vineri, in uvertura rundei, „aviatorii” au ajuns la 41 de goluri marcate, dupa ce au surclasat-o cu 5-1 (4-0) pe concitadina FC Dinamo. Ratarea lui…

- Etapa a 11-a a Ligii a III-a va avea uvertura vineri, atunci cand, in Seria 2, Aerostar va primi vizita unei formații, Viitorul Ianca, „demolata” runda trecuta cu 5-0 acasa, de FC Dinamo Bacau. Sigur, „aviatorii” pornesc ca favoriți, dar la fel de sigur este ca Ianca de acum o saptamana nu va fi neaparat…

- Condusa la pauza cu 3-0 de Voința Limpeziș, echipa antrenata de Radu Ciobanu s-a impus cu 4-3, golul egalizator, marcat de Padovei, fiind reușit in penultimul minut, iar cel al victoriei, realizat de Panainte, venind in prelungiri Debut cu dreptul pentru Radu Ciobanu pe banca divizionarei C FC Dinamo…

- Divizionara C antrenata de Mișu Ionescu a demarat un proiect ce prevede meciuri demonstrative jucate in mai multe licee din Bacau. Prima etapa a avut loc ieri, la Colegiul Tehnic de Comunicații „NV Karpen” Se poate sa invingi la scor pe Dacia Unirea Braila și sa ai emoții cu selecționata liceenilor…

- Final de tur, inceput de drum. Ultimul joc din turul sezonului regulat va fi și primul pentru Radu Ciobanu ca antrenor al divizionarei C FC Dinamo Bacau. Dupa opt runde in care a adunat șase infrangeri, un egal („smuls” in prelungiri, pe terenul „lanternei roșii” Dacia Unirea Braila) și o singura victorie,…